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Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol kardan kapandı

Karabük’te aniden başlayan yoğun kar nedeniyle Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Kemikli rampalarında ulaşım durdu.

Karabük'te aniden başlayan yoğun kar nedeniyle Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında ulaşım durdu. Kar nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi.


Karabük'ün Çankırı ve Gerede istikametinde bulunan Kemiklidede rampasında yoğun kar yağışı nedeniyle trafik tamamen kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Büyük araçların geçişine izin verilmezken, otomobillerde ise zincirsiz geçişe izin verilmiyor. Ahmetusta mevkisinin yanı sıra bölgenin tamamında yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Trafik ekipleri ise zincirsiz sürücüleri yola çıkmamaları konusunda uyardı.


Karabük Eskipazar Aslanlar mevkisinde de kar dolayısıyla karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Kar nedeniyle bölgede çok sayıda yaralamalı ve maddi trafik kazası yaşandı.

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