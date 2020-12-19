Karadeniz'in Zeugmasında yapılan kazılar yeni eserler ortaya çıktı

17 yıl önce kazı çalışmalarına başlanan, bugüne kadar yüzde 5'i ortaya çıkarılan ve "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki 5 bin 500 yıllık Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ulaşılan bir mezarda, 1800 yıllık ölü hediyeleri bulundu.

Eskipazar ilçesinin 3 kilometre doğusunda bulunan Hadrianaupolis Antik Kenti'nde 2003'te başlatılan kazı çalışmaları Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş'ın koordinatörlüğünde sürdürülüyor. Antik kente at, boğa, fil, panter, geyik, tavus kuşu gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaikler yer alıyor. 12 kilometrekare alanı içine alan bölgede iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar yer alıyor. Antik kentteki kazı çalışmalarında ayrıca kaya mezarı içinde iskeletler, antik döneme ait para, kemik toka ve bir unguentarium (gözyaşı şişesi), 2. yüzyıla ait mezar, 1800 yıllık adak levhası gün yüzüne çıkarıldı.

"Bölgenin tarihini aydınlatmasına yönelik ortaya çıkan veriler bizi çok şaşırtıyor"

Kazı Başkanı Ersin Çelikbaş, Hadrianapolis Antik kentin kendilerini şaşırtmaya devam etiğini söyledi. Antik kenti kazdıkça buluntulardan ziyade bu bölgenin bilinmeyen tarihini aydınlatmanın kendilerini çok şaşırttığını kaydeden Çelikbaş, “2018 başlattığımız ve bu yılda devam ettiğimiz nekropolde mezar buluntularımız devam ediyor. Bunların içinde sikkeler, kadına ait olduğunu düşündüğümüz ölü ve mezar hediyeleri var. Bunlarda bu bölgede ilk gördüğümüz şeyler. Bu buluntulara daha önceki kazılarda hiç karşılaşmadık. Biz aslında yapmış olduğumuz çalışmalarla küçük buluntular bularak şaşırtmaktan ziyade bölgenin tarihini aydınlatmasına yönelik ortaya çıkan veriler bizi çok şaşırtıyor” dedi.

Çelikbaş, 17 yıldır süren kazı çalışmalarında Hadrianapolis Antik Kent'in yüzde 5'i bile olmadığını da sözlerine ekleyerek, “Ortaya çıkardığımızı mimari yapıları koruyarak insanların hizmetine sunmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.