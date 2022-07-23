İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karagöl Gölü bakımsızlıktan içler acısı halde

Karabük’ün Ovacık ilçesinde doğal görüntüsüyle ziyaretçilerin tercih ettiği Karagöl Gölü bakımsızlıktan içler açısı halde.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde doğal görüntüsüyle ziyaretçilerin tercih ettiği Karagöl Gölü bakımsızlıktan içler açısı halde.


Karabük, tarihi zenginliklerin yanında doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Ancak her yıl binlerce sazan balığının bırakıldığı Ovacık ilçesindeki Karagöl Gölü, bakımsızlıktan içler acısı hale geldi. Çevresine çöp ve moloz atılan gölde bulunan iskele de kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar, yetkililerden ilçe turizmi için önemli bir yere sahip olan gölün yeniden düzenlenerek eski haline getirilmesini istiyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.