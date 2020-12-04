Karantinadaki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yemek desteği başlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karantinada olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yemek desteği verilmeye başlandı.

Safranbolu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında, Covid-19 test sonucu pozitif çıkın evinde yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için günlük iki öğün sıcak yemek desteğine başladı. Belediyeyi arayarak test sonucu pozitif olan vatandaşlar bu uygulamadan 10 gün boyunca yararlanabilecek.

Yemekler Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) Aşevinde gıda kontrolü denetiminde hazırlanıyor.

Hayatın her alanında vatandaşın yanında yer almak için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Hastalıkta, sağlıkta vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için gayret gösteriyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını vatandaş yararına geliştirdiğimiz projelere aktarmayı görev biliyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgından işbirliği ile kurtulacağımıza inanıyorum. Bu duygularla, virüse yakalanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum ve vatandaşlarımızdan alınan tedbir kararlarına uyulmasını rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.