KARBİSDER'de yeni yönetim kurulu göreve başladı

Karabük Bisiklet Derneği'nin gerçekleşen Olağan Genle Kurulu toplantısının ardından yeni yönetim kurulu göreve başladı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği Olağan Genel Kurulda, geçen yıl yapılan faaliyetler ve denetim raporu okunup, yapılan oylama ile önceki yönetim kurulu ibra edildi. Dernek organlarının seçimi neticesinde derneğin yeni yönetim kurulu oy birliği ile belirlendi. Oylamanın ardından gündem maddeleri görüşülerek 2019 yılı için planlanan faaliyetler ve etkinlikler için çalışma planı ve takvimi oluşturuldu.

KARBİSDER'in yeni yönetim kurulunda Dernek Başkanı Kenan Aydoğdu olurken, Başkan Yardımcısı Emre Yılmaz, Üyeler Serdar Sabuncu, Kubilay Alper, Oktay Karaca, İbrahim Burak Biz ve Hatice Taş Şen oldu.