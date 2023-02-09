İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Karabük’ün Yenice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi.



Olay, ilçeye bağlı Tır köyü Recepbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Cezmettin Ören'den haber alamayan yakınları, evin balkonundan içeriye girdi. Ören'i hareketsiz yatarken bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ören'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ören'in cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.