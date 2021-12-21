Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastanelik oldu

Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenimahalle İclal Sokak'ta meydana geldi. Bedriye A. ile Dursun A. isimli çift odada oturdukları sırada mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile karşı karşıya kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen çiftin Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.