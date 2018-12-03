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Karbonmonoksit zehirlenmesinden Ankara'ya sevk edilen 8 öğrenci taburcu edildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğretmenevinde ders çalıştıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Ankara’ya sevk edilen 8 öğrenci taburcu edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenevinde ders çalıştıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen 8 öğrenci taburcu edildi.


İki gün önce Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na gelerek bir süre ders çalışan lise öğrencisi 11 kişiden 2'si baygınlık geçirdi. Bunun üzerine öğretmenevi çalışanları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, diğer öğrencilerde de mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Safranbolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek olması dolayısıyla Ankara'ya sevk edilen 8 öğrenci taburcu edildiği öğrenildi.

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