KARÇEL 1915 Çanakkale Köprüsünün 500 tonluk Support Frame imalatına başladı

dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 500 tonluk Support Frame imalatlarına başlanıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'in dünya'nın en uzun Asma köprüsü için imalata başladığını belirterek, “Kuruluşundan itibaren ülkemizin dört bir yanında çok sayıda çimento ve şeker fabrikasının, kara ve demiryolu köprülerinin, tersane, baraj ve santrallerin proje, imalat ve montajını gerçekleştiren bağlı kuruluşumuz KARÇEL A.Ş. ülkemizin gurur projelerinden birine daha imza atıyor. Dünyanın en uzun asma köprüsü olan ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsünün 500 tonluk Support Frame imalatlarına başladı” ifadeleri kullanıldı.