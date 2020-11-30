KARÇEV Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Encümen üyeleri ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.

Birlik Müdürü Ahmet Işık tarafından yer tesliminin yapılması ile ihaleyi alan firma tarafından Katı Atık Bertaraf Tesisinin yapılacağı Organize Sanayi Bölgesinin altındaki 220 dönümlük arazide başlanan çalışmalar hakkından bilgiler verildi.

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin yapımı tamamlandığında günlük 300 ton atık işlenerek, 6 megawatt elektrik üretimi gerçekleştirilebilecek. 2021 yılının Haziran ayında ilk elektriğin alınacağı tesis ile Merkez İlçe ve ilçelerin 50 yıllık katı atık problemi çözülmüş olacak. İhaleyi alan firma ilk 3 yıl KARÇEV'e üretim payı ödemeyecek, yüklenici firma 29 yıllık ihalenin 4 ve 5'inci yılında yüzde 3, daha sonraki 4 yıl içinde yüzde 15, geri kalan 20 yılda da KARÇEV'e yüzde 10 üretim payı ödeyecek.

2021 yılında yapılması planlanan işlerle ilgili olarak düşünülen tahmini bütçenin de görüşüldüğü KARÇEV Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.