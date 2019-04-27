KARÇEV Toplantısı yapıldı

Nisan ve Kasım ayında olmak üzere yılda iki kere yapılan KARÇEV Olağan Meclis Toplantısına Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Eskipazar Belediye Başkan Vekili Serkan Civa, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Encümen üyeleri ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.

Toplantıda gündem gereği ilk olarak Birlik Başkan Vekili ve Birlik Encümen üyelerinin seçimleri yapıldı. Yapılan seçim sonucunda; Birlik Başkan Vekilliğine 1. Vekil Başkan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 2. Vekil Başkan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse seçilirken, Encümen Üyeliklerine; Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez seçildi.

Yapılan seçimlerin ardından Birliğin 01.01.2018-31.12.2018 tarihlerini kapsayan bir yıllık faaliyet raporu görüşüldü.

Toplantı Katı Atık Berteraf Tesis yapım çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.