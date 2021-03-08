KARDAOFF ekiplerine afet eğitimi verildi

Karabük'te AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği üyelerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

01-07 Mart Deprem haftası etkinlikleri Afet Bilinci Eğitimleri ile devam ediyor. Karabük AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından,2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, KARDOFF üyelerine Valilik binasında Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

TOSFED'e kayıtlı KARDOOF kulübü Başkanı Ahmet Demir ve 35 üyenin katılığı eğitimler kapsamında, kulüp üyelerine olası bir yangın, heyelan, deprem gibi afetlerde kapsamında neler yapılması noktasında verilen eğitim 1 saat sürdü.