KARDEMİR 2. etap çevre yatırımlarını büyük oranda tamamladı

(KARDEMİR) 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karabük Belediyesine bildirmiş olduğu program kapsamındaki 2. Etap Çevre Yatırımlarını büyük oranda tamamladığını açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada, Mayıs ayında tamamlanacak olan Yüksek Fırın bölgesindeki tozsuzlaştırma sistemi ile birlikte taahhüt edilmiş olan tüm çevre yatırımlarının tamamlanmış olacağı bildirildi.

KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gerekse Karabük Belediyesine bildirilen çevre yatırımlarından Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi Online İstasyonunun Yenilenmesi, Sinter Makinaları Elektro Filtrelerin Bakımları, Kireç Fabrikası Tozsuzlaştırma Sistemleri, Kömür Kırıcı Dairesi Toz Bastırma Sistemleri, Torpido Boşaltma Çukurları Toz Toplama Sistemleri, Sinter Bölgesi Tozsuzlaştırma Sistemleri, Sinter Tesisi 1, 2 ve 3. Emisyon Makinaları Desülfirizasyon Sistemleri, 1 ve 2. Kırma Eleme Tesisleri Toz Bastırma Sistemleri ve yolların betonlanması yatırımlarının tamamlandığını belirterek, program dâhilinde yer alan Yüksek Fırın Tozsuzlaştırma Sistemlerindeki yatırım çalışmalarında ise tamamlanma oranının yüzde 70'e ulaştığını, tüm makine ve ekipmanları sahada olan yatırımda montaj çalışmalarının Mayıs 2019 sonuna kadar tamamlanarak tesisin devreye alınacağını açıkladı.

‘41 bin 346 adet bitki dikimi gerçekleştirildi'

Bu yatırımların haricinde tozlanmayı önlemeye yönelik yolların betonlanması, yeşillendirme ve görsel iyileştirme yatırımlarının da aralıksız sürdüğünü ifade eden Soykan, KARDEMİR'de 2018 yılı sonuna kadar 267 bin metrekarelik alanda betonlama, 81 bin metrekarelik alanda asfaltlama yapıldığını, 2 bin 940 adedi ağaç, 38 bin 406 adedi çalı olmak üzere toplam 41 bin 346 adet bitki dikimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

“Yemyeşil bir KARDEMİR görüntüsü oluşacaktır ”

Son 3 aylık dönem içerisinde gerçekleştirilen görsel iyileştirme ve yeşillendirme çalışmaları hakkında da bilgi veren Soykan “Çuruf Tumba Tesisimizin şehir cephesini yeni bir konseptle Karabük'lülerin beğenisine sunduk. Karabük Mahallesine cephe 247 metrelik alanda ise 15 bin ton toprak serimi gerçekleştirdik ve bu alana 275 adet leylandi ağacı diktik. Halen sulama tesisatının yapımı süren 8 bin 500 metrekarelik bu alanda çim ekimlerine de önümüzdeki günlerde başlanacağız. Yine aynı bölgede toprak serim işlemleri devam eden 3 bin 500 metrekarelik alanda da ağaç dikimi ile çim ekimi gerçekleştirilecek ve böylelikle Karabük ve Kayabaşı Bölgesine cephe alanlarımızda yemyeşil bir KARDEMİR görüntüsü oluşacaktır ”dedi.

Soykan, fabrika içi ve çevresine 58 adet, Yenişehir Bölgesinde ise kuruyan ağaçların yerine 150 adet yeni ağaç dikimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

KARDEMİR'in tüm paydaşlarının memnun olacağı sürdürülebilir büyüme anlayışı ile hareket ettiğine dikkat çeken Soykan “Biliyorum ki, Karabüklülerin de bizlerden en önemli beklentisi çevre yatırımlarımızın tamamlanması. Gelecek ay bu beklentiyi de karşılamış olacağız. Bundan sonra da daha çevreci, daha yeşil bir KARDEMİR, Karabük'ün ve ülkemizin hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.