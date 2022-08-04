KARDEMİR 2,29 milyar lira kar etti

Ş. (KARDEMİR), 2022'nin yarı yılında 2,29 milyar lira kar elde etti.

Şirket yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk entegre sanayi kuruluşu olarak kuruluşun 85. yılında var güçleriyle çalışmaya ve değer üretmeye devam ettikleri belirtildi. Şirketin 2022 yılı ilk yarı yıl mali sonuçlarına göre 2,29 milyar TL net kar elde ettiği aktarılan açıklamada, "2021 yılının ilk yarı yıl mali sonuçlarında 2,08 milyar TL vergi öncesi düzeltilmiş kazanç (FAVÖK) elde eden şirketimiz, bu yıl aynı dönemde yüzde 54,1 artışla FAVÖK'ünü 3,21 milyar TL'ye yükseltmiştir. Satış gelirleri ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 101,7'lik artış ile 12,85 milyar TL'ye ulaşmıştır" denildi.

Ulusal ve uluslararası çelik piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen, şeffaf ve güvenli satış politikasının yeni ürün geliştirme çalışmaları, pazarlama ve ihracat faaliyetlerinin, güçlü yönetim ve mali disiplin sayesinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir kar ile 2022 yılının ikinci çeyreğini kapattıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirket bünyesinde devreye aldığımız, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yatırımların yanı sıra, çevresel ve sosyal alanlarda da gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile ön plana çıkan şirketimiz, bölgenin en önemli istihdam merkezlerinden biri olmayı sürdürerek, ülke, bölge ve kent ekonomisi için katkılarını güç geçtikçe artırmaktadır. Üretimde yerlilik prensibi ile yurt içinde üretilen girdiye öncelik veren şirketimiz, tedarik zincirlerinde de öncelikli olarak milli olanakları tercih etmektedir. Hisselerinin tamamı Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketimizin elde etmiş olduğu bu finansal performansta emeği olan tüm çalışanlarımıza, sektör paydaşlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ederiz."

Şirketin 2022 ilk yarı yıl finansal rakamları şu şekilde oldu:

"Konsolide net varlık 26 milyar 893 milyon 76 bin 866 TL, konsolide ciro 12 milyar 853 milyon 990 bin 395 TL, FAVÖK 3 milyar 213 milyon 186 bin 850 TL, FAVÖK marjı yüzde 25,00, FAVÖK TL/ton 3 bin 121,80 TL, konsolide net dönem karı 2 milyar 289 milyon 731 bin 294 TL"