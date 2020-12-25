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KARDEMİR 2.5 milyon ton sıvı çelik üretimini aştı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.

Ş. (KARDEMİR), sıvı çelik üretiminde 2,5 milyon ton hedefini aşarak rekor üretim gerçekleştirdiğini duyurdu.


Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünya ve ülke için endişeli bir yılın geride bırakıldığı, fabrikanın tüm zorluklara rağmen üretime olan bağlılığını sürdürmenin meyvesini topladığı belirtildi.


Önce insan sağlığı diyerek, korona virüs ile mücadelenin sürdürülüp, bir yandan da üretim faaliyetlerinin daha ileri noktalara taşındığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Pandeminin iş dünyamızdaki, gerek iş gücü gerek çalışan psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkisi bir yana, çalışma alanlarımızdaki zor şartlara rağmen, KARDEMİR A.Ş. ailesi olarak belirlediğimiz hedefleri aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çelik Üretim Müdürlüğümüzden elde edilen veriler ışığında, 23 Aralık 2020 tarihi itibari ile yıllık 2,5 milyon ton sıvı çelik üretim hedefimizi aşmış ve üretim rekorumuzu kırmış bulunmaktayız. Sıvı çelik üretimimizdeki bu başarı, ilerleyen günlerde bir zincir şeklinde diğer üretim ünitelerimize de yansıyacak ve ardı ardına üretim rekorlarımızı elde edeceğiz. KARDEMİR A.Ş. ailesi olarak, hedeflerimizi aşma konusunda bundan sonra da inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz.”

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