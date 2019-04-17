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KARDEMİR 300 milyon TL kar dağıtacak

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ, hissedarlarına 300 milyon lira kar dağıtacak.


KARDEMİR AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, geçen yılın net karının 814 milyon 259 bin 158 lira olduğu ve bunun 300 milyonunu Borsada işlem gören KARDEMİR A-B ve D gurubu hissedarlarına kar olarak dağıtılacağını belirtti.


Açıklamada, ayrıca, " Ödemeler 2 eşit taksitte ödenecek. İlki 28 Haziran 2019, ikincisi ise 29 Kasım 2019 tarihlerinde olmak üzere 300 milyon lira kar payı olarak dağıtılacak" denildi.

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