İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KARDEMİR AŞ. Genel Müdürlüğüne Soykan atandı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.

Ş Genel Müdürlüğüne Dr. Hüseyin Soykan atandı.


KARDEMİR AŞ. tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 04.02.2019 tarihli toplantısında 19.11.2018 tarihinde Şirketimiz Yatırımlar Koordinatörü Mansur Yeke'ye verilen Genel Müdürlük vekaletinin kaldırılarak Yatırımlar Koordinatörlüğü görevine devam etmesine, şirketimiz Genel Müdürlük görevine Dr. Hüseyin Ş. Soykan'ın, Şirketimiz İşletmeler Koordinatörlüğü görevine Hasan Akbulut'un atanmasına karar verilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.