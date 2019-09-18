KARDEMİR beceri eğitimleri başladı

(KARDEMİR), staj için meslek lisesi öğrencilerine kapılarını açtı. İl genelindeki meslek liselerinde eğitim gören 120 öğrenci, KARDEMİR'de 2019-2020 dönemi beceri eğitimine başladı.

Yeni beceri eğitim döneminin başlaması nedeniyle KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen açılış törenine, staj görecek öğrenciler aileleri ile birlikte katılırken, düzenlenen törende ilgili okulların müdür ve öğretmenleri de öğrencileri yalnız bırakmadı. KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ve Eğitim Müdürü Burcu Öztürk'ün de hazır bulunduğu açılışta öğrencilerin tek tek kayıtları yapılarak kişisel koruyucu donanım malzemeleri dağıtıldı.

Daha sonra eğitim salonuna alınan öğrencilere burada, öğrenci seçiminden eğitimine ve değerlendirme sürecine kadar pek çok yeniliği içeren KARDEMİR beceri eğitimi politika ve kriterleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Şirket tanıtımının da yer aldığı programda öğrencilere seslenen KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ, bu yıldan itibaren KARDEMİR'deki staj sistematiklerinin değiştiğine dikkat çekti. Belirlenen yeni kriterlerle birlikte öğrencilerden önce okullarında sonrada stajlarında üstün başarı beklediklerini vurgulayan Altundağ, bu başarının mezun olduklarında KARDEMİR'de işe başlamanın en önemli kriteri olacağını belirtti. Altundağ, "Zamanınızı çok iyi değerlendirin. Staj döneminde yöneticilerinizin söylediklerini tam olarak yerine getirin. Herşeyden önemlisi İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına tam olarak uyun. Biz tüm öğrencilerimizi sizlerin emaneti olarak mesleki eğitime alıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tavizsiz olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Tüm öğrencilerimizin bu kurallara uymasını bekliyoruz. Bunu kendi sağlıkları için istiyoruz" dedi.

Öğrencilerin her konudaki önerilerine de her zaman açık olduklarını belirten Uğur Altundağ, tüm öğrencilere başarı dolu bir staj dönemi diledi.

Beceri Eğitimine başlayan öğrenciler, açılış programının ardından aileleri ve öğretmenleri ile birlikte fabrika da düzenlenen teknik geziye katıldı.