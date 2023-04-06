KARDEMİR çalışanlarından deprem bölgesine 18 milyon TL bağış

Ş (KARDEMİR) çalışanlarının Şubat ayı maaşlarından yapılan kesintiler ve geleneksel olarak dağıtılan ramazan kumanya bedelleri birleştirilerek deprem bölgesine 18 milyon TL bağış gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili ve yaklaşık 15 milyon insanı etkileyen depremler için ülke genelinde yürütülen dayanışma seferberliğine KARDEMİ işçileri de destek verdi. KARDEMİR çalışanlarının yoğun talepleri ile başlatılan yardım kampanyasının ardından 18 milyon TL nakdi yardım toplanarak deprem bölgesine gönderildi. Şirket Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Yapılan ayni yardımlar ile birlikte çalışanlardan alınan taleple; maaşlarından belli miktarda kesinti yapılmak suretiyle 'KARDEMİR çalışanlarından bağış seferberliği' adı altında toplanan beyaz yaka personelden 4 milyon 810 bin 203,29 TL, mavi yaka personelden ise 4 milyon 800 bin 183,35 TL olmak üzere toplam 9 milyon 610 bin 386,64 TL maddi yardımlar ile KARDEMİR tarafından geleneksel olarak dağıtılan ramazan kumanyalarının 2023 yılı bedelleri de birleştirilerek 8 milyon 734 bin 80,00 TL tutar ile birlikte toplam 18 milyon 344 bin 466,64 TL, AFAD tarafından organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına bağışlanmıştır. Toplumumuzu derinden etkileyen böylesine bir afet sonrası birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma adına sağladığınız gönüllü ve özverili katkılarınız için siz değerli çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bu gibi afetlerin tekrar yaşanmamasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz" denildi.

Ayrıca şirketten edinilen bilgiye göre, KARDEMİR'in depremin ilk günlerinden itibaren gerçekleştirdiği ayni ve nakdi yardımlar, ilerleyen günlerde de ihtiyaçlar dahilinde sürdürülecek.