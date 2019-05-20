KARDEMİR çevre kirliliğini kent gündeminden çıkarıyor

Etap Çevre Yatırımlarını tamamlayan KARDEMİR, çevre yönetimi için yeni yapılanmaya gitti.

Bugüne kadar çevre faaliyetlerini Başmühendislik düzeyinde yöneten KARDEMİR, yapılan büyük çevre yatırımlarıyla birlikte, Çevre Müdürlüğünü ihdas ederek, bu alandaki yönetim kadrosunu daha da genişletti.

Çevre dostu teknolojileri kullanarak minimum atık ve maksimum verimle kaynak kullanmayı, faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltmayı, geri kazanmayı ve uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi, faaliyetlerine katkı sağlayan tüm paydaşlarının çevreye karşı duyarlılıklarını artırmayı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla doğal kaynakları verimli kullanmayı ana iş hedeflerinden biri olarak belirleyen KARDEMİR'de, kurulan Çevre Müdürlüğü, devam eden yatırımlarda göz önüne alınarak Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığına bağlandı.

KARDEMİR'de çevre yönetimine ilişkin yeni yapılanma hakkında değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan, sürekli iyileştirme prensibi ile çevre performansının daha da geliştirilmesini hedeflediklerini ve kurulan Çevre Müdürlüğünün bu amaca hizmet edeceğini belirtti.

KARDEMİR'de toz emisyonlarının önlenmesine yönelik yapılan çevre yatırımlarının yanı sıra flora ve faunanın korunması ve biyoçeşitliliğin sağlanması için yeşil alan çalışmalarının da her geçen gün arttığına dikkat çeken Soykan, bundan sonraki süreçte KARDEMİR kaynaklı çevre kirliliği konusunun Karabük gündeminden tamamen çıkarılacağını kaydetti.

KARDEMİR'in, yapılan yatırımlar dışında ulusal ve uluslararası birçok çevre projesinin de içerisinde yer aldığına dikkat çeken Genel Müdür Soykan, küresel bir problem olan iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amacıyla yürütülen Karbon Saydamlık Projesine (CDP) Kardemir'in gönüllü olarak katılım sağlayan şirketlerin başında geldiğini, birer Avrupa Birliği Projesi olan Kimyasal Kazaların Önlenmesi, Müdahale Yöntemlerinin Belirlenmesi Projesi ile Kalıcı Organik Kirletici Stoklarının Bertaraftı ve Salınımlarının Azaltılması Projesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve yürütücülüğünü Karabük Üniversitesinin yaptığı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Sistemi kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi projesinde de Kardemir'in proje ortakları arasında yer aldığını belirtti.

Öte yandan Kardemir'de çevresel açıdan farkındalığın oluşması ve çevresel bilincin artırılmasına yönelik 2019 yılı içerisinde tüm çalışanları kapsayacak şekilde Çevre Farkındalık Eğitimlerine başlanıldığı ve bugüne kadar bin 541 çalışanın çevre eğitimlerinin tamamlandığı da açıklandı. Eğitimler kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılmış olan Sıfır Atık Projesi ile ilgili de çalışanlar bilgilendiriliyor.