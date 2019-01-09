KARDEMİR, Filyos Liman projesinin üst yapısına ve işletilmesine talip oldu

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, yapımı devam eden Filyos Liman projesinin üst yapısına ve işletilmesine talip olduklarını açıkladı.

KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, beraberinde başkan vekili Ömer Faruk Öz ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Kahveci'den oluşan heyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret etti.

Filyos Liman Projesinin ele alındığı ziyarette, KARDEMİR, altyapı yatırımlarının tamamlanmasından sonra Filyos Liman Projesinin üst yapısına ve işletilmesine talip olduğunu Bakan Turhan'a iletti.

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç gerçekleştirilen ziyarette ile ilgili yaptığı açıklamada, Filyos'ta çok büyük bir liman projesinin altyapı yatırımları devam ettiğini kaydederek, “Yatırımın devam ettiği liman bölgesinde geçtiğimiz haftalarda bizzat yerinde görmüş ve incelemiştik. Bu liman özellikle KARDEMİR için çok büyük önem arz ediyor. Bu yıl tamamlanacak olan Çelikhane yatırımları ile birlikte kapasitelerimizi 3,5 Milyon tonlara taşımış olacağız. Bu üretim için yaklaşık 8 Milyon ton civarında hammadde ve mamul malzeme elleşleyebileceğimiz bir limana ihtiyacımız var. Yine bilindiği gibi KARDEMİR olarak son 6-7 yıldır liman operasyonlarımızı ağırlıklı olarak şirketimize ayrılan kapasite doğrultusunda Eren limanlarından gerçekleştiriyoruz. Eren Holding Yönetimine şirketimize olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şirketimizdeki kapasite artışları doğrultusunda gerek ihracatımızda, gerekse ithalatımızda rekabet gücümüzü artırmamız için Filyos Limanı olmazsa olmazımız. Tüm bölge için de büyük önem taşıyan bu liman, aynı zamanda tüm Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacak, bölgemizi önemli bir ticaret ve sanayi merkezi ve lojistik üssü haline getirirken, ülkemizi de denizcilik alanında bölgesel liderliğe bir adım daha yaklaştıracaktır.

Bu kapsamda Bakanımıza Filyos Limanının bir an evvel hizmete alınabilmesi için altyapı çalışmaları devam ederken, eş zamanlı olarak üst yapının da ihale edilebilmesi hususunda talebimizi ilettik. Yine altyapının tamamlanmasından sonra yap-işlet modeli ile limanın üst yapısı ve işletilmesine şirketimizin talip olduğunu ilettik ve kendilerini Karabük'e davet ettik” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da limandaki alt yapı çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirttiğini de ifade eden Güleç, kabullerinden dolayı bakan Turhan'a teşekkür etti.

Ziyaret, Kardemir heyeti tarafından Bakan Turhan'a şirketin ürünlerinden oluşan bir masa seti takdim edilmesi ile sona erdi.

25 Milyon tonluk kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük Limanlarından biri olan Filyos Liman Projesinin temeli 9 Aralık 2016 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı.