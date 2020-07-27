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KARDEMİR Genel Kurulu ertelendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.

Ş (KARDEMİR) 25. Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.


KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurul için fabrikaya gelen hissedarlar korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek salon alındı.


Sosyal mesafe kurallarına göre bir koltuğun boş bırakıldığı salona maskesiz kimse alınmadı.


Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 25. Olağan Genel Kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

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