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KARDEMİR Genel Müdür Vekili Özkara şirketten ayrılma kararı aldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.

Ş (KARDEMİR) Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara, şirketten ayrılma kararını yönetime iletti.


KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yaptığı açıklamada, Özkara'nın şirketten ayrılma isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığına ilettiğini belirtti.


Yolbulan, şunları kaydetti:


"Şirketimizde uzun yıllar görevini ifa eden, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız ve Genel Müdür Vekilimiz Reyhan Özkara, 31/08/2020 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılma isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığımıza iletmiş bulunmaktadır. Yakın geçmişte emeklilik hakkı kullanımı sonrası çalışmaya devam eden Özkara'nın talebi, ilk yönetim kurulu toplantımızda değerlendirilecek ve gerekli bilgilendirmeler kamuoyuna yapılacaktır."


Özkara, 2 Haziran 2020'de KARDEMİR Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Hüseyin Soykan'ın yerine vekaleten atanmıştı.

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