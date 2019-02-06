KARDEMİR Genel Müdürü Soykan'dan ilk açıklama

Genel Müdürlüğü görevine getirilen Dr. Hüseyin Soykan, fabrikanın yeni yatırımlar sonrası yıllık 3.5 milyon ton seviyesine çıkacağını hatırlatarak, “Çubuk Kangal Haddehanemizde yeni çelik kalitelerinin ürün gamına eklenmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu tarafından önceki gün genel müdürlük görevine getirilmesinden dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Soykan, “Göreve başladığım bu ilk gün öncelikle, ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikası, Türk sanayisinin öncüsü olan Kardemir'in Genel Müdürlüğü görevini tevdi eden Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Yine göreve başladığım bu ilk gün, tüm paydaşlarımız adına gösterilen bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağımızın bilinmesini istiyorum” dedi.

Genel Müdür Soykan, “ Özelleştirme sonrası gerçekleştirdiği 2 Milyar doların üzerindeki yatırımlar ile üretim teknolojilerini yenileyen, üretim kapasitelerini 2,5 Milyon ton seviyelerine çıkartan, ray ve demiryolu tekeri üretiminde ülkemizin tek milli markası haline gelen, ağır profil, çubuk ve kangal gibi ürünlerle ürün çeşitliliğini artıran Kardemir'i, sürdürülebilir başarılarla sektörde dünden daha güçlü, dünden daha rekabetçi, dünden daha çok tüm paydaşları için değer oluşturan bir şirket konumuna taşımak ortak hedefimizdir. Tüm kamuoyunun yakından bildiği gibi Kardemir, Çelikhane bölgesinde devam eden yeni sürekli döküm makinası ve konverter kapasitelerinin artırılması gibi yatırımlar ile sıvı çelik üretim kapasitesini 3,5 Milyon ton seviyesine çıkartacaktır. Çubuk Kangal Haddehanemizde yeni çelik kalitelerinin ürün gamına eklenmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

Tüm faaliyetlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Verimlilik, Karlılık, Kalite kavramları en önemli odak noktaları olacağını da kaydeden Soykan, şunları söyledi:

“82 yıllık sanayi kültürünün verdiği bilgi birikimi ve tecrübe ile sürdürülebilir başarıları kovalarken, her zaman olduğu gibi tüm Karabüklülerin ve paydaşlarımızın bizlere olan güven ve desteği en büyük gücümüz olacaktır. Bu vesile ile emek ve alın terleriyle Kardemir'i ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından biri haline getiren ancak, bugün hayatta olmayan tüm yönetici ve çalışanlarımızı minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum.”