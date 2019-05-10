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KARDEMİR ilk çeyrekte 67 milyon TL kar elde etti

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.

Ş. (KARDEMİR), konsolide olarak 2019 yılının ilk çeyreğinde 67 milyon 580 bin 672 TL net kar elde etti.


KARDEMİR A.Ş. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 2019'un ilk çeyreğinde konsolide olarak 67 milyon 580 bin 672 TL net kar elde ettiğini açıkladı. KARDEMİR A.Ş.'nin yılın ilk 3 ayında yurt içi ve yurt dışı net satış geliri 1 milyar 636 milyon 56 bin 969 TL olarak gerçekleşti. Şirketin geçen yılın aynı döneminde net satış geliri ise 1 milyar 288 milyon 506 bin 668 TL olarak açıklanırken net karı ise 235 milyon 53 bin 326 TL olarak gerçekleşmişti.

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