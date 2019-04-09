Kardemir Karabükspor Kulübü polis haftasını kutladı

Kardemir Karabükspor Kulübü Basın Sözcüsü Kerem Demir Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda “Vatandaşımızın huzurunu, sükunetini ve güvenini devletin kanun ve nizamını temin eden, vatandaşın hak ve hukukunu koruyan, halk ile devlet arasında köprü görevi yapan, devletimizin, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin 10 Nisan 1845'ten beri tam 174 yıldır bıkmadan, yorulmadan, usanmadan tesis eden ve yüce Türk milletinin haklı sevgisini kazanmış bu uğurda gerektiğinde hiç gözünü kırpmadan seve seve canlarını feda etmiş güzide emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.

Bu vesile ile Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutluyor, şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle hizmetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatı'mızın bütün mensuplarına aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Vatan size ebediyen minnettar olacaktır” ifadelerine yer verildi.