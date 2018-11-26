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Kardemir Karabükspor'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.


Kırmızı mavili takım ligin 14. haftasında Ankara'da Osmanlı Stadyumunda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Çamlık Antrenman Sahasında gerçekleştirdiği çift antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, takım sabah saatlerinde istasyon çalışması yaparken, akşam saatlerinde ise kümeler halinde bireysel top kontrolü, taktiksel çalışma yaparken antrenman tek kale maç ile sona erdi.

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