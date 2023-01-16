İhlas Haber Ajansı

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Kardemir Kavşağı'nda sona yaklaşıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleriyle birlikte Kardemir Kavşağı Projesi çerçevesinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Kardemir Kavşak Projesi ile DSİ tarafından ihalesi yapılan Araç Çayı Islah Projesi çalışmaları devam ediyor.


Vali Fuat Gürel beraberinde AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Gürel, çalışmalarda sona yaklaşıldığını ve kısa bir süre sonra hizmete alınacağını söyledi.

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