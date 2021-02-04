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KARDEMİR “SAP Steel4Hana” projesini hayata geçirdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ.

(KARDEMİR), 2019 yılının ekim ayında başlattı "SAP Steel4Hana" dijital alt yapı projesini 2021 yılında kullanmaya başladı.


Şirketten yapılan açıklamada, demir ve çelik sektörünün rekabetçi yapısında daha güçlü bir şekilde yer alabilmek ve dünyaya daha hızlı entegre olabilmek için geliştirilen SAP yazılımlarının, tedarik zincirinden pazarlama çalışmalarına ve müşteri ilişkilerine, insan kaynakları yönetiminden, otomasyon sistemlerine kadar, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayacağı belirtilerek, "Şirketinizin organizasyon yapısında köklü bir değişim sağlayacak SAP yazılımlarıyla, hammaddeden satış sahamıza kadar olan iş süreçleri de izlenebilirlik açısından daha güçlü hale gelecektir. Ülkemizde bu ciddi yatırımı başarıyla sonuçlandıran sayılı şirketlerden biri olan KARDEMİ AŞ., bu sayede demir ve çelik sektöründe dijital dönüşümü 'ilk' gerçekleştiren fabrika olmuştur. Sektörünün lokomotif firması KARDEMİR AŞ., geçiş yaptığı yeni 'dijital yönetim' sistemleri ile hem kendi alanında ilk olmuş hem de tüm firmalara örnek teşkil edebilecek bir yatırımı gerçekleştirmiştir. Çalışanlarının sağlığını öncelikli olarak gözeten şirketimiz, pandemi sonrası oluşacak yeni çalışma kültürüne, 'SAP Steel4Hana' gibi projelerle daha kolay adapte olacaktır. 'SAP Steel4Hana' projemizin, tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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