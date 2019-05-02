KARDEMİR, Savunma Sanayisine çelik tedariği için çalışmalarına hız verdi

, savunma sanayisi için çelik geliştirmeye hız verdi.

2016 yılında devreye aldığı Çubuk ve Kangal Haddehanesinde üretilen katma değerli çelik ürünleri ile başta makine imalat olmak üzere, birçok farklı sektöre çelik tedarik etmeye başlayan KARDEMİR, otomotiv sanayisine yönelik çelik geliştirme faaliyetlerinden sonra, savunma sanayisi için de çelik geliştirme çalışmalarına hız verdi.

KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, katma değerli ürün gamını artırma çalışmaları kapsamında her geçen gün genişlettikleri ürün portföyüne artık savunma sanayisinde kullanılan çelik kalitelerini de eklemeye başladıklarını söyledi.

Soykan, “Yönetim Kurulumuzun desteği ile savunma sanayimize çelik tedariki için KARDEMİR bünyesinde kurulan komisyonumuz, sektördeki birçok kamu kurum ve özel sektör firmaları ile görüşerek, savunma sanayimizdeki yerlilik payını artırmak ve sektörde ihtiyaç duyulan çelikleri üretmek için gerekli ürün geliştirme çalışmalarına başladı. Çok yakın bir zamanda savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu çeliklerin KARDEMİR'de sürdürülebilir olarak üretiminin yapılmasını sağlamak ve sektördeki yerlileştirme çalışmalarına katkı vermek en öncelikli konularımızdan biri olacaktır” dedi.