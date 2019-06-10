KARDEMİR, üç yatırımın startını eş zamanlı verdi

, üç yatırımın startını eş zamanlı verdi. Şirketin 4. No'lu Yüksek Fırını, revartman için bugün durduruldu. Çelikhanede bulunan 2. No'lu konverter kapasitesi 120 tona, 1 No'lu Kireç Fabrikası da kapasitesi 425 tona çıkarılmak üzere bugün durdurularak revartmana alındı.

Eş zamanlı başlatılan üç yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulunan KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, şirketin ana hedeflerinden birinin üretim kapasitelerini 3,5 milyon tona çıkarılması olduğunu söyledi.

Soykan bu kapsamda, bu hedefe yönelik birçok yatırımı tamamlayarak işletmeye aldıklarını da ifade ederek, "Bugün, şirketimizi 3,5 milyon ton hedefine bir adım daha yaklaştıracak olan yatırımlarımızın da startını verdik. Bu kapsamda revantman zamanı gelen 4 numaralı Yüksek Fırınımızı durdurduk. Revartman planımız 106 gün sonra Yüksek Fırını yenileyerek tekrar ateşlemek. Yine, çelikhane ünitemizde 90 tonluk konverterlerimizinden birini daha 120 tona çıkarmak üzere bugün yenilemeye aldık. Bu yatırımlara eş zamanlı olarak 260 ton/gün kapasiteli kireç fabrikamızı da 425 ton/gün kapasiteye çıkartacağız. Bu bölgedeki yatırımlarımız da 124 günde tamamlanmış olacak ve tüm çevre teknolojileri ile birlikte devreye alınacak. Halen montaj çalışmaları devam eden 4. Sürekli Döküm Makinesini ise 15 Ekim'de işletmeye almayı planlıyoruz. 2018 yılında 2 milyon 413 bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirmiştik. Başlatılan bu yatırımların tamamlanmasından sonra sıvı çelik üretim altyapımız 2 milyon 900 bin ton seviyelerine ulaşmış olacak ve hem bölgemize kütük tedarikimiz hem de diğer haddehanelerimizdeki nihai ürün miktarımız artacak” dedi.