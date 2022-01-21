İhlas Haber Ajansı

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KARDEMİR Yönetim Kurulu üyesi Yolbulan istifa etti

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.

Ş. hakim hissedarlarından eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.



KARDEMİR A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Mustafa Yolbulan, 21/01/2022 tarihi itibariyle kendi isteğiyle istifa etmiştir” ifadelerine yer verildi. Fabrikanın hakim hissedarlarından biri olan Yolbulan'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi ise kentte şaşkınlıkla karşılandı.

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