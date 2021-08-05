KARDEMİR yüzde 11.5 ham çelik üretimi ile ülkeye katkı sağladı

Ş. (KARDEMİR), 2020 yılında ülkenin 35.8 milyon ton çelik üretimine yüzde 11.5 ham çelik üretimi ile katkı sağladığı bildirildi.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar'ın fabrikanın yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda yer verdiği görüşte 2020 yılında toplam üretime yüzde 11.5 ham çelik üretimi ile katkı sağladıkları belirtildi.

“Türkiye özelinde olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu”

2020 yılının Çin'de başlayan ve önce Avrupa'ya, sonrasında ise tüm dünya ülkelerine yayılan Covid-19 virüsünün etkisi altında geçtiğini kaydeden Utkanlar, “Küresel ekonomilerin derinden etkilendiği ve durağan hale geldiği bu süreçte, demir çelik sektörü de ivme kaybetti. Ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 azalarak 1,8 milyar ton seviyelerine geriledi. Bu dönem dünyadaki genel trendin aksine, Türkiye özelinde olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Çelik üretiminde yüzde 6'lık üretim artışı gerçekleşti ve Türkiye 35,8 milyon ton üretim ile dünyada çelik üretimini artıran beş ülke arasında yer aldı” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin böylelikle Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi konumuna ulaştığını aktaran Utkanlar, “Kardemir olarak, Türkiye'nin çelik sektöründeki büyümesinde ve başarışında rol oynamaya devam ediyoruz. 2020 yılında toplam üretime yüzde 11,5 ham çelik üretimi ile katkı sağladık” ifadelerini kullandı.