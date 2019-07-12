KARDEMİR'de 2019 yılı istihdam açıklaması

tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında engelli kadro dahil olmak üzere 67 personelin istihdam edildiği belirtildi.

KARDEMİR'in insan kaynakları politikasının temel amacının şirketin her seviyesindeki kadrolarına mümkün olan en iyi yetişmiş ve yetenekli personelin istihdam edilmesi olduğu belirtildiği yazılı olarak yapılan açıklamada, “Karabük kamuoyunun da iyi bildiği üzere; Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü ile koordinasyon halinde Eylül 2018 tarihinde, Karabük'ten 104 işçi alımı yapılmıştır. Bunun haricinde bu yıl ise, şu ana kadar 67 personel istihdam edilmiş olup ağır ve tehlikeli iş kolunda çalışabilecek engelli kadrosu dahil bu personelin 43'ü Karabük'ten, 11'i yakın komşu illerdendir. Ayrıca geri kalan personelin bir kısmı da, yine Karabük Üniversitesi'nden mezundur. Genel Müdür Yardımcısı, Direktör, Müdür ve Ar-Ge Yöneticisi gibi belirli teknik yeterlilikler ve iş tecrübesi istenen kadrolar için; doğası gereği ülkemiz çelik sektöründen istihdamlar gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca şirketin Yönetim Kurulu'nun huzur haklarının da KARDEMİR'in özelleştirildiği 1995 yılından bu yana yıllık Olağan Genel Kurullarında, pay sahiplerinin önerileri ile belirlendiği ve kamuoyuna açıklandığı ifade edilirken, “Son olarak Nisan 2019 tarihinde yapılan Genel Kurulda da, pay sahiplerimizce verilen önergeler doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun huzur hakları enflasyon oranında artırılmış olup; tüm üyelerimize aynı miktarda ödeme yapılmaktadır. KARDEMİR nitelikli personeliyle dünya ölçeğinde üretim yapan, katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliğini sağlamış, tüm paydaşları için değer yaratan bir kuruluş olarak Karabük ve ülkemiz için üretmeye devam edecektir” denildi.