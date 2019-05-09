KARDEMİR'de ‘Acil Durum Tatbikatı'

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında "Acil Durum Tatbikatı ve Kaza Paylaşım" sunumları gerçekleştirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliğini en önemli ve öncelikli konu olarak belirleyen ve “Kazasız Çelik Üretimini” hedefleyen KARDEMİR, buna yönelik faaliyetler de aralıksız sürdürüyor. Önceki gün başlayan İSG etkinliklerine Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirdi.

Karabük Belediyesi itfaiyesinin de destek verdiği 4. Hava Ayrıştırma Tesisindeki yüksekten kurtarma tatbikatında, 20 metre yüksekte rahatsızlanan bir personelin kurtarılarak hastaneye sevk edilmesi canlandırıldı. Etkinlik kapsamında KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ve Genel Müdür Yardımcıları, ünite yöneticileri ve çalışanlar ise öğleden sonra kaza paylaşım sunumları nedeniyle bir araya geldi. Yapılan sunumlarda yaşanılan tecrübeler paylaşılırken, kazaların kök nedenleri ve önlenmesi konusunda çalışanlarla interaktif bir şekilde görüş alışverişinde bulunuldu.