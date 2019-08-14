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KARDEMİR'de bayram çoşkusu

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ.

'de çalışan işçiler bayramlaştı.


KARDEMİR Haddehane Meydanı'nda her bayram yapılan bayramlaşma törenine, Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Yönetim Kurulu üyesi Oman Kahveci, Genel Müdür Yardımcıları Hasan Akbulut ve Uğur Altundağ, Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel ve Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve şube yönetimi ile sendika temsilcileri vardiya değişimi yapan işçiler katıldı.


İşçiler Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve diğer katılımcılarla tek tek bayramlaştığı program kurban kesimi ve dua edilmesi ile son buldu.

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