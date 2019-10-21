KARDEMİR'de dijital dönüşüm

(KARDEMİR), mevcut kurumsal kaynak planlama sistemi (ERP) olan SAP R3'ü, güncel ihtiyaçlarına uygun şekilde S/4 HANA sistemine yükseltmek amacıyla dijital dönüşüm projesini başlattı.

KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen açılış toplantısı ile startı verilen ve gelecek yıl sonu tamamlanması planlanan projenin danışmanlığını Itelligence Türkiye yürütecek. Tüm iş süreçlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesini amaçlayan S/4 HANA projesi, insan kaynaklarından üretim planlamaya, otomasyon sistemlerinden satış, pazarlama ve mali performans ölçümlerine kadar birçok yeni modülün dijital entegrasyonunu kapsıyor.

Törende konuşan KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, işletme faaliyetlerini sürdürürken rekabet gücünün korunması ve daha ileriye taşınması için dijital teknolojilerden en etkin ve verimli şekilde faydalanmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

KARDEMİR'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde belirtilen "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuna uygun şekilde dijital dönüşüm hareketini başlattığını ifade eden Soykan, "Üretim kapasitemizi artırırken eş zamanlı olarak Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme faaliyetlerimiz ile katma değerli ürün çeşitliliğimizi de günden güne artırıyoruz. Faaliyetlerine bu yıl başlayan Ar-Ge merkezimizin çalışmaları ile süreçlerimizde önemli inovasyon ve katma değer elde etmeyi hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve ülkemizin stratejileri ile uyumlu olarak 'KARDEMİR 2023: Dijital Dönüşüm Projesi' olarak başlattığımız bu dönüşüm yolculuğunun ilk adımına, şirketimizde kullanılmakta olan kurumsal kaynak planlaması yazılımlarının SAP S/4 HANA sistemine dönüştürülmesi ile başlıyoruz. Yeni devreye alacağımız sistemde daha önce hayatımızda bulunmayan birçok yenilik olacaktır. Otomasyon, üretim planlama, satış, insan kaynakları, eğitim ve mali süreçleri de kapsayan bu yenilikler tüm iş süreçlerimizin daha etkin ve verimli yönetilmesini sağlayacaktır. Gerekli organizasyon yapıları oluşturulmuş, süreç liderleri ve anahtar kullanıcılar belirlenmiştir" dedi.

SAP S/4 HANA sisteminin tasarım ve test aşamalarında görev alacak çalışanlardan projeye aktif katılım ve katkı beklediğini aktaran Soykan, şunları kaydetti:

"Maliyetlerimizi azaltmaya, gelirlerimizi artırmaya odaklandık. Alın teri ve akıl teri birlikteliğimizle, fabrikalar kuran fabrika ruhumuzla, köklü geçmişimizle, güçlü bir geleceğe emin adımlarla yürüyoruz."

SAP sisteminin SAP S/4 HANA sistemine dönüştürülmesinde KARDEMİR'e proje ortaklığı yapacak olan Itelligence Türkiye CEO Dr. Abdülbahri Danış, projenin sadece KARDEMİR ve sektör için değil, aynı zamanda Türk sanayisi içinde önemli olduğunu belirtti.

SAP sisteminin demir çelik sektöründe en çok kullanılan kurumsal kaynak planlama sistemi olduğunu belirten Danış, "Bu yeni versiyonda SAP, tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde yazılımlarını yenilemiştir. Dünyadaki en iyi uygulamaları içeren bu yeni sistemi Itelligence ve KARDEMİR olarak bir ekip ruhuyla dünyaya da örnek olacak şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

Düzenlenen açılış töreni Itelligence Proje Yöneticisi Davut Özdemir'in uygulanacak projenin yol haritasına ilişkin sunumu ve proje mimarı Sarhan Polatateş'in takım ruhuna ilişkin konuşmasından sonra, tüm katılımcıların sahnede asker selamı vermesiyle sona erdi.