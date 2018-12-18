KARDEMİR'de Endüstri 4.0 eğitim semineri düzenlendi

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ'de çalışanların bilgi birikim ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri kapsamında, Endüstri 4.0 eğitim semineri düzenlendi.

Kardemir Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Siemens Türkiye eski yöneticilerinden ve ION Academy kurucusu Ali Rıza Ersoy konuşmacı olarak katıldı.

Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi H. Çağrı Güleç, Genel Müdür Vekili Mansur Yeke, Mali İşler Koordinatörü(CFO) M. Furkan Ünal, Satış Pazarlama Koordinatörü Reyhan Özkara ve ünite müdürleri başta olmak üzere başmühendis, mühendis, formen ve işçilerden oluşan yaklaşık 500 çalışanın katıldığı eğitim seminerinde dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 ile birlikte dünyada yaşanan dijitalleşme süreci ele alındı.

Seminer, Kardemir Mali İşler Koordinatörü M. Furkan Ünal'ın açılış konuşması ile başladı. Kardemir'in hayata geçirilen yatırımlar ile büyümeye devam ettiğini belirten Furkan Ünal, Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dönüşüm sürecinin tüm sektörlerde yaşandığına dikkat çekerek, Kardemir'in de tüm dünyada yaşanan dijital dönüşüm sürecinin gerisinde kalamayacağını kaydetti. Düzenlenen eğitim seminerinin bu amaca hizmet edeceğini de söyleyen Ünal, tüm çalışanlardan bu dönüşüm sürecine adapte olmasını istedi.

“Endüstri 4.0 bir tehdit değil, bir fırsattır”

ION Academy kurucusu Ali Rıza Ersoy ise yaptığı sunumda Endüstri 4.0'ın tüm sektörler ve dünyanın geleceği için önemine dikkat çekti.

Ersoy, konuşmasında dünya'da sanayileşmenin 1800'lü yıların sonunda su buharının devreye girmesiyle birlikte başladığını, arkasından elektrikle birlikte seri üretime geçildiğini ve sanayi ürünlerinin insanlık için ulaşılabilir hale geldiğini, 1970'lerden itibaren de elektroniğin devreye girerek otomasyon çağının başladığını da hatırlattı.

Ersoy “ Aslında buraya kadar her şey normal gidiyordu ancak, otomasyon çağı ile birlikte yeni bir tehdit ortaya çıktı. Bu tehdit doğunun yaptığı sanayi üretimin batının yaptığı sanayi üretimini geçmesi oldu. Endüstri tarihinde ilk kez batı, krallığını doğuya kaptırmaya başladı. Bu nedenle Endüstri 4.0'ı duyduğumuzda aklımıza gelmesi gereken ilk şey ‘çok büyük bir tehdit” oldu. Ama bunu ne batı ülkelerinin ne de bizim kabullenmemiz beklenemezdi” dedi.

“Endüstri 4.0'ı ıskalama şansımız yok”

Batı ülkelerinin doğudan gelen bu tehdit karşısında üç konuya yoğunlaştığını belirten Ali Rıza Ersoy, bunlardan birincisinin inovatif süreçleri hızlandırmak, ikincisinin doğunun yapamadığı şekilde tüm üretim hatlarını esnek haline getirmek ve bu esneklikle üretim hatlarını durdurmadan tüm kişisel beklentileri karşılayabilecek ürünler üretmek, üçüncüsünün ise üretimi verimli hale getirmek olduğunu kaydetti. Artık dünyanın, doğu ülkelerinden çok daha ucuza ve daha fazla üretebilmek için gerekli teknolojilere sahip olduğunu belirten ve bununda kas gücünü sistemden çekmekle mümkün olabileceğini söyleyen Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnsanı sistemden çektiğinizde iki konu birden gerçekleşiyor. Çünkü artık sistem geçmişte olmadığı kadar mükemmel çalışıyor, çünkü hata yapan ana unsur insan oluyor. Her on trafik kazasından 9'unun insan kaynaklı olduğunu düşünürsek burada tartışılacak bir şeyin olmadığı da ortaya çıkıyor. İkinci konu ise sistem geçmişte olmadığı kadar ucuzluyor. Çünkü asıl pahalı olan insan. İlk defa 2011 yılında Endüstri 4.0 kavramı konuşulmaya başlandı. 2012 yılında Almanya bu konuya odaklanarak çalışmalara başladı. 2013 yılına gelindiğinde ise Almanya Endüstri 4.0 ile ilgili yol haritasını ortaya koydu. Çünkü Almanya dipten gelen dalgayı fark etti. Çünkü bu ülkenin tamamını etkileyebilecek bir durumdu. Türkiye olarak birinci sanayi devrimini birkaç yüzyıl, ikinci sanayi devrimini 150 yıl, üçüncü sanayi devrimini 30-40 yıl ıskalamış olabiliriz. Ama artık Endüstri 4.0'ı ıskalama şansımız yok. Bugün çok iyi biliyoruz ki Türkiye bu devrimi ıskalamayacak.”

2020 yılına geldiğimizde dünyada 40 milyar nesnenin internete bağlı olacağı da sözlerine ekleyen Ali Rıza Ersoy,“ Gelecekte TC Kimlik numaraları yerine IP numaralarının kullanılacak. 2010- 2020 yılları arasında insanın ürettiği datanın 50 misli artmasının bekleniliyor ve insanlık tarihinin hiçbir döneminde hiçbir başlık altında hiçbir şeyin 10 yıllık süreçte 50 kez artmadı. 2000 yılında ilk kez 1 yılda üretilen verinin bütün insanlık tarihi boyunca üretilen veriye eşitlendi. Dünyayı işte böyle bir gelecek bekliyor. Bugün Almanya'da 365 gün 24 saat çalışan bir fabrikada 1000 değişik ürün yapılıyor. İnsan katkısı sadece yüzde 25. O da henüz makine ve robotlara devredemediğimiz insan kaynakları, satış pazarlama, muhasebe gibi fonksiyonlar. Tüm üretim hattı ise insansız. Hata oranı hemen hemen sıfır. Bunu, kas gücünü sistemden çekerek yapabiliyorlar ve böylelikle sistem mükemmelleşiyor” dedi.

“Geleceğin fabrikaları artık tamamen robotlarla donatılmış olacaktır” diye konuştu.

Ülkemizin de Endüstri 4.0 ile ilgili gerekli platformların kurulduğunu ve bu konuda ki yol haritasının belirlendiğini söyleyen Ersoy konuşmasını Türkiye'nin Endüstri 4.0 ile ilgili fırsatlarına dikkat çekerek şöyle tamamladı:

“ Geleceğin fabrikaları artık tamamen robotlarla donatılmış olacaktır. Bu fabrikaları tabletlerden yönetiyor olacağız. Kol gücünün yerini beyin gücü alacak. Sistem insanın kol gücü yerine en kıymetli kısmı olan beynini istiyor. İnsanın okumuşluğunu, görmüşlüğünü, bilgeliğini, öngörü kabiliyetini, takım kurma, problem çözme kabiliyetini, mühendislik ve programlama kabiliyetini istiyor. Komşu ülkelerimizin içeresinde hiç birisinde bizdeki kadar köklü üniversiteler ve onların yetiştirdiği hocalar, onların yetiştirdiği işletmeciler, mühendisler yok. Bunların hiç birisinde batı ekonomisine tamamen entegre olmuş bir ekonomi yok. Bunların hiç birisinde Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında iş peşinde koşan girişimciler yok. Avrasya bölgesinde geleceğin üretim gücü olmak gibi bir fırsat var karşımızda. Bunu yaparsa Endüstri 4.0 yapacak. Sizler 4.0'ı kullanarak ülkemizi gelişmekte olan ülkeler statüsünden alarak gelişmiş ülke statüsüne getirmek gibi çok büyük bir şansa sahipsiniz. Tehditle başlayan bu konu aslında bizim için kocaman bir fırsattır. Eğer ülkemizde Endüstri 4.0 tartışılmaya başlamışsa, o dipten gelen dalgayı gördüğümüzdendir”

Eğitim semineri sonunda Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi H. Çağrı Güleç ve şirket koordinatörleri tarafından Ali Rıza Ersoy'a günün anısına Kardemir ürünlerinden oluşan bir masa seti takdim ederek teşekkür ettiler.

Kardemir'deki eğitim seminerlerinin bundan sonra da farklı güncel konu başlıklarında devam edeceği belirtildi.