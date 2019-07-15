KARDEMİR'de hedef, otomotiv ve savunma sanayisi için iyi bir tedarikçi konuma gelmek

, Cumhuriyetin 100. yıl hedefleri içerisinde neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt şirketin otomotiv sanayisi ile bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesi için stratejik bir hedeflerinden biri olduğu ifade edildi.

Fabrikada tarafından yapılan açıklamada katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, hem yöre hem de ülke ekonomisine daha fazla değer katmak, gerek küresel ekonomilerde, gerekse sektörümüzde yaşanan gelişmelere karşı KARDEMİR'i daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve hissedarların mutluluğunu sağlamak ve sürdürülebilir başarıları yakalamak için samimi ve yoğun bir gayretle çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yılda 3.5 milyon ton çelik üreten bir KARDEMİR

2018 yılını 2.4 milyon ton üretimle geride bırakan KARDEMİR'in bu yılki üretim hedefinin 2,5 milyon ton olduğu belirtilen açıklamada, “Çelikhanede bulunan 3 konverterimizden ikisi 90'ar tonluk, biri ise 120 tonluk'tur. 90 tonluk konverterlerimizden biri daha geçtiğimiz ay 120 tona çıkarılmak üzere durdurulmuş ve yenilemeye alınmıştır. 1 milyon 250 bin ton/yıl kapasiteli 4. Sürekli döküm makinamızın montaj çalışmaları devam etmektedir. Bunlarla eş zamanlı olarak revatmanı gelmiş olan 4. Yüksek Fırınımızda durdurularak bakıma alınmış, 260 ton/gün kapasiteli kireç fabrikamızın da 425 ton/güne çıkarılması için yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Yaklaşık 3,5 ay sürecek olan bu yatırımlarla birlikte şirketimizin ham çelik üretim kapasitesi 2,9 Milyon tona ulaşacaktır. KARDEMİR'i 3,5 Milyon tona ulaştıracak son adım ise yeni bir yüksek fırın yapımı ve kalan son konverterimizin de 120 tona çıkarılması olup, bu yıl içerisinde planlaması yapılacaktır. Yatırım organizasyonumuz buna yönelik olarak yeniden yapılandırılmıştır. Çubuk ve Kangal Haddehanemiz, 4 ayrı nihai mamul grubunda üretim yapabilen bir tesistir. Bu tesiste Ø 5,5-25 mm ince kangal, Ø 20-55 mm Kalın Kangal (Garret), Ø 20-100 mm Çubuk(Kaliteli Yuvarlak Çubuk/SBQ) ve Ø 8-40 mm Nervürlü Çelikler üretilebilmektedir. Düşük, Orta ve Yüksek Karbonlu Çelikler, Civatalık, Somunluk Çelikler, Elektrot ve Kaynak Telleri, Öngerilmeli Beton Çelikleri (PC wire), Lastik Teli (Tire Cord), Otomat Çelikleri ve Rulman Çelikleri (BRG) bu tesiste ürettiğimiz çelik kaliteleridir. Dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 mm çapında kalın kangal tesisimizde başarı ile üretmiştir” ifadeleri kullanıldı.

" Ülke bekasına hizmet eden bir KARDEMİR"

KARDEMİR bünyesinde kurulan bir komisyon ile savunma sanayisine çelik tedariki için çalışma başlatıldığı ve bu amaçla sektördeki birçok kamu kurum ve özel sektör firmaları ile görüşmelerin gerçekleştirildiğinin kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yine bilindiği gibi Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri içerisinde en önemlilerinden birisi de, yerli otomobil üretimidir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, otomotiv sanayi ülkemizin en büyük ihracatçı sektörü haline gelmiştir. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt şirketimizin de otomotiv sanayimiz ile bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesi şirketimiz için stratejik bir hedeftir. Bu nedenle savunma sanayii gibi otomotiv sanayi için de şirketimizde bir çalışma grubu oluşturulmuştur. AR-GE Müdürlüğümüz, mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimiz ile otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi ve otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için KARDEMİR'de nelerin yapılabileceğini çalışmaktadır. Şu an için muhtelif aktarma elemanları ve parça imalatlarında kullanılmak üzere, dövme ve soğuk şekillendirmeye uygun orta ve yüksek karbonlu çelik kalitelerimiz, çubuk ve kangal formunda otomotiv yan sanayimizin hizmetine sunulmaktadır. Bor ve krom ilaveli bağlantı elemanları imalatına uygun kangal ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarımız ise sektörün önde gelen firmaları ile birlikte sürdürülmektedir. Otomotiv lastik teli imalatında kullanılan yüksek karbonlu kalite grubunda da ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemizde kurulu küresel bir üretici ile birlikte yürütülmektedir. Önümüzdeki dönemde, süspansiyon yayı imalatına uygun yüksek silis ilaveli çelik kalitelerimiz de kangal formunda otomotiv sanayimizin hizmetine sunulacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 2022 yılında yerli otomobilin caddelerde olacağını, bu konuda AR-GE faaliyetlerinin artarak devam ettiğini ve projenin tüm sektörleri dönüştürecek bir proje olduğunu açıklamıştır. Bu dönüşümlerden biri de KARDEMİR'de yaşanmaktadır. Bu çalışmaların KARDEMİR'i de bu alanda küresel bir ürün tedarikçisi konumuna getireceğine inanıyoruz.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karabük Belediyesine verilen taahhütler doğrultusunda başlatılan ikinci etap çevre yatırımlarının tamamlandığı ve birçok yeni çevre yatırımının devreye alındığı belirtilerek, “KARDEMİR, küresel bir problem olan iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amacıyla yürütülen Karbon Saydamlık Projesine (CDP) gönüllük esası ile katılım sağlayan şirketlerin başında gelmektedir. Avrupa Birliği Projesi olan Kimyasal Kazaların Önlenmesi, Müdahale Yöntemlerinin Belirlenmesi Projesi ile Kalıcı Organik Kirletici Stoklarının Bertaraftı ve Salınımlarının Azaltılması Projesinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve yürütücülüğünü Karabük Üniversitesinin yaptığı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Sistemi kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi projesinde de proje ortakları arasında yer almaktadır. Bu nedenle, başmühendislik düzeyinde yönetilen Çevre Faaliyetlerimizi daha etkin yönetmek için Çevre Müdürlüğü ihdas edilmiştir” denildi.

En önemli öncelik İSG faakiyetleri

5 bin 500 kişinin çalıştığı bir sanayi kuruluşu olan KARDEMİR'in en önemli önceliklerinden birinin ise İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri olduğu kaydedilirken, gerek İSG eğitimlerinin, gerekse kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla 2014 yılında çok az sayıda şirketin sahip olduğu bir Eğitim Kültür Merkezinin kurulduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada KARDEMİR'in hedeflerinin Cumhuriyetin ilk entegre demir çelik fabrikası olan tesisleri 2023 yılında bugünden daha güçlü ve rekabetçi kılmak, dünün endişe ve kaygılarını bir kez daha yaşamamak ve sürdürülebilir başarıları yakalamak olduğu da belirtildi.