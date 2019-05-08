KARDEMİR'de İş Güvenliği haftası etkinlikleri

Artan kapasiteleri ile büyümesini sürdüren, çevre yatırımlarıyla her geçen gün daha da güzelleşen Kardemir, çalışanlarına yönelik faaliyetleriyle de farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Ramazan ayının ilk günlerinde, üretim proseslerinin farklı yerlerinde kurban kesimleri ve dualarla başlayan Kardemir'deki İSG haftası kutlamaları, Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda daha yüksek bilinç oluşturmak ve bu konudaki duyarlılıkları artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan başta olmak üzere, diğer şirket yetkilileri ile çalışanlar katıldı.

KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarına önemli mesajlar verdi. İş Sağlığı ve Güvenliğinde temel amacın, çalışanların sağlığına zarar verebilecek ve onlar için risk oluşturabilecek tehlikeli durumların, önceden belirlenmesi, gereken önlemlerin alınması ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Soykan, bu sorumluluğun ise sadece üst yönetime, müdüre, mühendise veya formene ait bir sorumluluk değil, tüm çalışanlara ait bir sorumluluk olduğunu belirtti.

2000'li yılların başında 600 bin ton çelik üreten Kardemir'in bugün 2,5 Milyon ton üretime ulaştığını ve hedeflerinin ise 3,5 Milyon ton olduğunu söyleyen Soykan “ Bu, çok daha fazla hammaddenin Kardemir'e gelmesi, çok daha fazla manipülasyon, çok daha fazla tren ve kara yolu kullanılması demektir. Bu da bize, İş Sağlığı ve Güvenliği için daha fazla dikkatli olmamızı gerektiriyor. Biz, bir iş kazası olduğunda, o iş kazalarının sebeplerini, kök nedenlerini analiz ediyoruz ve bir sonuç çıkarıyoruz. Bir sonraki aşamada tekrarının olmaması için tedbirler almaya çalışıyoruz. Ancak, iş kazası olduktan sonra değil, olmadan önce engellenmenin bir yolunu bulmalıyız. Bu, proaktivite dedikleri bir hadisedir. Yani, işi doğru tanımlamak, olası riskleri doğru tanımlamak ve bu riskleri minimize edecek tedbirleri doğru almaktır. İşte bizi, kazasız çelik üretimine götürecek yolda budur” diyerek, çalışanlardan potansiyel iş kazası olabilecek yerleri doğru analiz etmelerini, doğru tespitlerde bulunarak doğru ve yeterli tedbiri almalarını istedi.

Tüm iş süreçlerinin tekrar gözden geçirilmesini ve gerekli risk değerlendirmelerinin yapılarak mevcut tedbirlerin yeterliliği ile ilave tedbirlere ihtiyaç olup olmadığının tekrar tekrar masaya yatırılmasını isteyen Soykan, ancak bu şekilde kazasız çelik üretmenin mümkün olabileceğini kaydetti.

Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin kendileri için en değerli konu olduğunu ve hiçbir şeyin çalışanların sağlığı ve güvenliğinden daha önemli ve öncelikli olamayacağını söyleyen Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, bunun tüm taşeronlar, tedarik zincirinde görev alan çalışanlar, müşteriler ve ziyaretçiler için de geçerli olduğunu belirterek “ Hepimiz yaşamımızın önemli bir kısmını iş yerinde geçiriyoruz. İşyerimiz bizlerin adeta ikinci yuvası. Herkes bu yuvaya güvenle gelmeli, güvenle çalışmalı ve yine ailesinin yanına güvenle dönmeli. Ben, hem bir çalışma arkadaşınız, hem de Genel Müdür olarak hepinizin huzurlu olmasını istiyorum. Huzurlu çalışmanızı istiyorum. Huzurlu çalışırsan, güvende olursan verimli olursun. Verimli olursan Kardemir büyür, Karabük büyür, ülkemiz büyür” dedi.

Kardemir'deki İSG haftası etkinliklerinin ilk gün oturumu şirkette düzenlenen İSG konulu slogan yarışmaları ile en çok İSG önerisi veren ünite ve çalışanın ayrıca, son 1, 3 ve 5 yıldır iş kazası yaşamayan Başmühendisliklerin ödüllendirilmesi ile devam etti.

Kardemir'deki İSG Haftası etkinliklerine Şafak Özel Eğitim öğrencileri de semazen gösterisi ve piyano dinletisi ile renk kattılar. Büyük beğeni toplayan gösteri ve piyano dinletisinden sonra çocuklara hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.