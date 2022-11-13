KARDEMİR'de iş kazası: 1 ölü

Olay, Sürekli Dökümler Müdürlüğünde meydana geldi. Onur Karaçam isimli işçiye çalıştığı sırada vinçte takılı olan malzeme çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz işçi yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen fabrika sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaçam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.