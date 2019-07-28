KARDEMİR'de su ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar devam ediyor

Ş'de su ihtiyacını karşılayacak kaynaklar üzerinde çalışmalar devam ediyor.

KARDEMİR devam eden yatırımlarla adım adım 3,5 milyon ton üretim hedefine yürürken, artacak olan su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ile bir araya gelen DSİ 23. Bölge ve Karabük Şube Müdürlüğü yetkilileri, öğleden sonra da Genel Müdür Yardımcısı Mansur Yeke ve ilgili müdürler ile birlikte incelemelerde bulunarak şirketin orta ve uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak kaynaklar üzerinde görüş alışverişinde bulundular.