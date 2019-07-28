İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KARDEMİR'de su ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar devam ediyor

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.

Ş'de su ihtiyacını karşılayacak kaynaklar üzerinde çalışmalar devam ediyor.


KARDEMİR devam eden yatırımlarla adım adım 3,5 milyon ton üretim hedefine yürürken, artacak olan su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ile bir araya gelen DSİ 23. Bölge ve Karabük Şube Müdürlüğü yetkilileri, öğleden sonra da Genel Müdür Yardımcısı Mansur Yeke ve ilgili müdürler ile birlikte incelemelerde bulunarak şirketin orta ve uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak kaynaklar üzerinde görüş alışverişinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.