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KARDEMİR'de tehdit iddiası

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.

Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, kendisinin tehdit edildiği iddiasının asılsız olduğunu söyledi.


Güleç, yaptığı açıklamada, KARDEMİR'in menfaatleri doğrultusunda destek vermeye devam ettiğini belirtti. Güleç, "Şahsımın KARDEMİR hususunda, devletimizin herhangi bir kurumu veya kuruluşundan ya da kurum temsilcisi tarafından tehdit edildiği iddiası asılsız ve mesnetsizdir. Kasım ayında yeni oluşan yönetim kurulumuzun içinde bulunmaya ve yönetime KARDEMİR'imizin menfaatleri doğrultusunda tam destek vermeye devam edeceğimi belirtmek isterim" dedi.

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