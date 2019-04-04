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KARDEMİR'de üretimde yeni rekor

KARDEMİR, kuruluşunun 82.

yıldönümünü kutlarken, üretimden gelen rekor haberle çifte mutluluk yaşadı. Kardemir çelikhanesinde günlük 87 dökümle, bugüne kadarki en yüksek üretim gerçekleştirildi.


KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, çelikhanedeki günlük döküm rekorunun, 3,5 milyon ton üretim hedefine ulaşma yolundaki gayretlerin sonucu olduğunu belirtti.


Soykan “Kardemir'in 82. kuruluş yıldönümü olan bugün, kırılan rekorlar daha da anlamlı hale gelmiştir. Tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Bu seviyelerde kalıcı olmak şüphesiz ki daha büyük önem arz ediyor. Devam eden yatırımlarımızın yanı sıra verimliliklerimizi de artırarak, Şirketimizin mali ve teknik sürdürülebilirliğini daha da ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

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