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KARDEMİR'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bakan Yardımcısı Bayraktar oldu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.

Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar oldu.


Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Toplantısında KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın seçildiği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Erdal Erdem'in seçildiği kaydedildi.


Açıklamada, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Ömer Demirhan, üyeliklere Erdal Erdem ve Mustafa Aydın'ın seçildiği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Erdal Erdem, üyeliğe Mustafa Aydın'ın seçildiği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına ise Mustafa Aydın'ın, üyeliklere Ercümend Arvas, Ömer Demirhan ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Burcay Yavuz'un atanmalarına karar verildiği kaydedildi.


Öte yandan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mahmut Faruk Akşit'in mevcut projeleri ve görevi nedeniyle şirkete yeterli zamanı ayıramayacağını ifade ederek, yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrıldığı açıklandı.


2 Kasım Pazartesi günü yapılan KARDEMİR Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetim kurulu belirlenmişti.

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