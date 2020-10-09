KARDEMİR'den Brezilya'ya "kangal demir" ihracatı

Ş (KARDEMİR), Brezilya'ya kangal demir ihracatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, fabrikadan Güney Amerika'ya ihracat yapıldığı belirtildi.

Demiryolu tekerleği, demiryolu rayı ve kangal ürünlerinde, pazar ve ürün geliştirme çalışmalarını sürdüren şirketin, ihracat çalışmalarına da ara vermeden devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa, Afrika ve Ortadoğu gibi bölgelere yaptığımız ihracatların yanı sıra Güney Amerika'yı da ihracat rotamıza ekledik. Bu bağlamda Brezilya'ya ilk kez gerçekleştirdiğimiz kangal ihracatımız kapsamında yüklenen konteynerler yola çıktı. Yıllar içinde yaptığı yatırımların ve ürün geliştirme çalışmalarının meyvesini toplayan şirketimiz, katma değeri yüksek çelik üretimine vereceği ağırlıklar ile ihracat rakamlarını yükseltmeyi ve ülkemize olan döviz girdisine katkı sağlamayı hedeflemektedir."