İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KARDEMİR'den demir yolu sektörüne yeni ürün

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.

Ş (KARDEMİR), rayların beton travers ile bağlantısını sağlayan ray klipsi imalatına uygun 38Si7 kalitesinde kangal üretimine başladı.


Şirketten yapılan açıklamada, katma değeri yüksek yeni ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, mevcut ürün çeşitliliğini artırarak otomotiv, savunma, makine imalat sanayi ve demir yolu sektörüne yönelik vasıflı çelikler üretmeye devam edildiği bildirildi.


Açıklamada, "Demiryolu sektöründe kullanılan ve rayların beton travers ile bağlantısını sağlayan ray klipsi imalatına uygun, 38Si7 kalite kangal deneme üretimlerini Çubuk ve Kangal Haddehanesinde başarıyla tamamlayan şirketimiz, ilgili kalitede seri üretimlere başlamıştır. Ağırlıklı olarak ithalat yoluyla tedarik edilen 38Si7 kalitesindeki kangal üretimlerinin şirketimizde gerçekleştirilmesi ile ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı verildiği gibi, uluslararası pazarlara ihracat da yapılacaktır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.