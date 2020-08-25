KARDEMİR'den eski genel müdüre plaket

Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, eski Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara'ya plaket verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 25 yıl boyunca çeşitli kademelerde yer alan, son olarak da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerinde bulunan Reyhan Özkara'ya plaket takdim töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu üyelerimizden Atilla Tamer Alptekin, Murat Yolbulan, Talat Yılmaz ve Genel Müdürümüz Necdet Utkanlar'ın katıldığı törende, Özkara'ya şirketimiz adına '25 yıl' temalı plaket ve hediye verildi. Büyük KARDEMİR ailesinin bir ferdi olan Reyhan Özkara'ya yaşam boyu sağlık ve başarı diler, şirketimize olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.