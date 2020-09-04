KARDEMİR'den Güney Amerika'ya ihracat

Ş (KARDEMİR), Güney Amerika'ya demiryolu rayı ve kangal ihraç etti.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, şirketin yeni ürün geliştirme ve kaliteyi arttırma çalışmalarıyla iç piyasaya ürün tedariki çalışmalarını güçlendirirken bir yandan da ihracata ağırlık vermeye devam ettiği belirtildi. Pandemi sebebiyle daralan iç talep ve ihracata rağmen, demiryolu rayı ve kangal ürünlerinin yurt dışına sipariş bağlantıları gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Şirketimizin büyük emeklerle hayata geçirdiği yatırımlarının sonuçlarını almaya başladığımız bu süreçte, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra, Güney Amerika'ya ihracat yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek demiryolu rayı ve tekerleği üreticisi konumundaki şirketimiz aynı zamanda, Türkiye'nin en kalın kangalını (56 milimetre çapında) üreterek rekabetçi piyasada adından söz ettiriyor. Yakın zamanda sertifikasyon çalışmalarının tamamlanacağı demiryolu tekerleği ürünümüz ile de sadece iç piyasaya değil, aynı zamanda da dünyanın çeşitli ülkelerine bu ürünümüzü ihraç edeceğiz" denildi.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, şirket çalışanlarının gerek kalifiyesi, gerekse üretim konusundaki kabiliyetleri açısından ülkenin önde gelen şirketlerinden olduğunu ifade ederek, "83 yıllık köklü geçmişi ile biriktirdiği üretim hafızası ve gelişime açık yapısıyla, ürünlerini dünyanın birçok ülkesine ihraç edebilecek güce sahiptir. Bu şartlarda bizlerin yapması gereken tek şey, vasıflı çelik yolunda kalitemizi arttırmak ve ürün çeşitliliğimizi sektörün ihtiyaçlarına göre geliştirmektir. Yerli üretime ağırlık veren ve 'üretilmeyeni üretmeyi' amaçlayan şirketimiz, savunma sanayisinden, yapı sektörüne, otomotivden raylı ulaşımlara kadar birçok alana ürün tedariki sağlamakta ve aynı zamanda da farklı ülkelere yaptığı ihracat çalışmaları ile de Türk çeliğini dünyaya taşımaktadır" dedi.