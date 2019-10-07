KARDEMİR'den spor ve kültüre destek

Ş., Karabük'te spor ve kültür turizminin desteklenmesi amacıyla İl Özel İdaresi ve Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile iki ayrı protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Hadrianoupolis Antik Kenti için 600 bin lira destek sağlanırken, 500 bin lira değerinde spor malzemeleri dağıtılacak.

Karabük Valiliğinde düzenlenen imza törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, Hadrianoupolis Kazıları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş katıldı. Törende ilk protokol KARDEMİR ile İl Özel İdaresi arasında imzalandı. Eskipazar'da kazı çalışmaları devam eden Hadrianoupolis Antik Kenti'nin 'Hamam A Üstü Örtü Projesi'nin KARDEMİR tarafından yaptırılmasına yönelik protokol kapsamında KARDEMİR tarafından Karabük İl Özel İdaresine 600 bin lira bağış yapılacak.

KARDEMİR ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan "Karabük'te Spor, KARDEMİR'le Büyüyor" isimli ikinci protokolle ise Karabük'te çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlere yaşam boyu spor alışkanlığı kazandırılması, Karabük amatör spor kulüplerine altyapı oluşturulması, takım sporlarında ve ferdi sporlarda milli takımlara sporcu yetiştirilmesi, ulusal alanda Karabük'ün tanınırlığına katkı sağlanması, yetiştirilecek sporcuların uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil etmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Protokol kapsamında atletizm, basketbol, boks, bisiklet, jimnastik, hentbol, voleybol, yüzme, güreş, eskrim, taekwando, geleneksel okçuluk ve karate branşlarına yönelik toplam 500 bin lira tutarında spor malzemesi KARDEMİR tarafından temin edilerek, Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR'in Karabük'teki birçok sosyal sorumluluk projesine katkı sunduğunu, imzalanan protokoller kapsamında da Karabük'te spor ve turizmin gelişmesine katkı sunacağını belirterek, KARDEMİR yönetimine teşekkür etti. Karabük'te uluslararası başarı elde eden 67 milli sporcunun bulunduğuna dikkat çeken Vali Gürel, yapılan desteklerle altyapının daha da güçleneceğini ve bu sayının daha da artacağını kaydetti. Hadrianoupolis Antik Kenti'nde ortaya çıkarılmış üç yapıdan biri olan Kilise B yapısının üzerinin kapatıldığını ve ziyarete açıldığını, KARDEMİR tarafından yaptırılacak olan Hamam A yapısının üzerinin kapatılması ile birlikte bu alanın da ziyarete açılacağını söyleyen Vali Gürel, diğer yapının da Özel İdare kaynakları ile yapılacağını belirtti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Genel Müdür Hüseyin Soykan da yaptıkları açıklamalarda sosyal sorumluluk faaliyetlerini iş stratejilerinin en önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini ve bu kapsamda Yönetim Kurulunun karar ve destekleriyle eğitim, kültür, sanat ve spor gibi farklı alanlarda destekledikleri projelerle toplumsal refahın artırılmasına hizmet etmeye çalıştıklarını, imzalanan protokollerle de Karabük'te sporun ve kültür turizmin gelişmesine destek olmayı amaçladıklarını belirterek, imzalanan protokollerin hayırlı olmasını dilediler.